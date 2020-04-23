Автор текстов песен группы «Ласковый май» Алла Гольцева умерла в 74 лет

Персонажи говорят на японском языке, сообщает Anime News Network.
О смерти поэтессы сообщил основатель группы, продюсер Андрей Разин в своем Instagram.
В связи с временным закрытием музейных залов ГИМ предлагает образовательные ресурсы в онлайн, сообща...
Трансляции будут доступны в онлайн-кинотеатре и на сайте театра, сообщают «Санкт-Петербургские ведом...
Об этом рассказал продюсер картины Михаил Врубель в интервью ТАСС.
Персонажи говорят на японском языке, сообщает Anime News Network.
О смерти поэтессы сообщил основатель группы, продюсер Андрей Разин в своем Instagram.
В связи с временным закрытием музейных залов ГИМ предлагает образовательные ресурсы в онлайн, сообща...
Трансляции будут доступны в онлайн-кинотеатре и на сайте театра, сообщают «Санкт-Петербургские ведом...
Об этом рассказал продюсер картины Михаил Врубель в интервью ТАСС.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома «12-й стул».
Постановка будет транслироваться на телеканале «Россия – Культура» 23 апреля в 19.00.
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С 27 по 28 апреля зрители телеканала «Россия – Культура» смогут побывать на виртуальных экскурсиях.
Учреждение надеется сохранить связь со своими зрителями во время изоляции.
Трансляция состоится 22 апреля в 19.00, сообщает телеканал «Россия – Культура».
23.04.2020
По словам Разина, Гольцева работала с такими артистами, как Анне Вески, Екатерина Шаврина, Алексей Глызин, Лариса Долина, Валентина Толкунова, Игорь Наджиев, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Сергей Избаш, Владимир Шурочкин и Алексей Чумаков.
«Но больше всего она написала стихов к песням группы "Ласковый май". Их было более 50», – отметил он в своем сообщении.
«Группа "Ласковый май", а также все артисты "Дискотеки "Союз" выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы», – написал Разин.
Причина смерти поэтессы не называется.