Автор текстов песен группы «Ласковый май» Алла Гольцева умерла в 74 лет

О смерти поэтессы сообщил основатель группы, продюсер Андрей Разин в своем Instagram.

По словам Разина, Гольцева работала с такими артистами, как Анне Вески, Екатерина Шаврина, Алексей Глызин, Лариса Долина, Валентина Толкунова, Игорь Наджиев, Ион Суручану, Заур Тутов, Ника, Наталья Нурмухамедова, Джемма Халид, Валерий Пак, Сергей Избаш, Владимир Шурочкин и Алексей Чумаков.

«Но больше всего она написала стихов к песням группы "Ласковый май". Их было более 50», – отметил он в своем сообщении.

«Группа "Ласковый май", а также все артисты "Дискотеки "Союз" выражают самые искренние соболезнования родным и близким Аллы», – написал Разин.

Причина смерти поэтессы не называется.