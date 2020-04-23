«Триколор» покажет лекции и видеоматериалы Исторического музея

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В связи с временным закрытием музейных залов ГИМ предлагает образовательные ресурсы в онлайн, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Главный информационный ресурс музея «Медиапортал ГИМ» собрал лекции, экскурсии по выставкам и фондам, записи конференций, а также фильмы и передачи о музейном собрании и многое другое. Все это теперь доступно для пользователей приложения «Триколор Кино и ТВ».

Музей продолжает активную работу с онлайн-ресурсами, развивая и расширяя просветительские программы, рассказал директор музея Алексей Левыкин. По его словам, в приложении можно посмотреть видеоролики и пополнить свои знания об истории, искусстве и культуре России.

Экскурсоводы и хранители музея расскажут о последних выставках, поделятся историями об экспонатах. С помощью цикла лекций «Московские тайны» пользователи смогут совершить виртуальную прогулку по улицам столицы.