«Балтийский дом» покажет онлайн-спектакли «Тарас», «Сизиф и камень» и «Москва-Петушки»

Фото: kudago.com

Трансляции будут доступны в онлайн-кинотеатре и на сайте театра, сообщают «Санкт-Петербургские ведомости».

В рамках проекта «Искусство онлайн» спектакль «Тарас» режиссера Сергея Потапова будет доступен на платформе OKKO на три месяца.

23 апреля в 20:00 «Балтийский дом» и продюсерский центр «Человек» представят в онлайн премьеру спектакля Экспериментальной сцены под руководством Анатолия Праудина «Сизиф и камень».

25 апреля в 17:00 зрителям покажут премьеру спектакля «Москва-Петушки». 26 апреля в 17:00 Международный театральный фестиваль «Встречи в России. Онлайн. Избранное» продолжит спектакль «Гамлет».

Все спектакли, кроме «Тараса», будут транслироваться в группе соцсети «ВКонтакте» и на сайте театра.