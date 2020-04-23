Премьера российского триллера «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

Об этом рассказал продюсер картины Михаил Врубель в интервью ТАСС.

Фантастический триллер Егора Абраменко станет первым крупным российским релизом, выпущенным онлайн в период временного закрытия кинотеатров. После снятия ограничений фильм покажут на большом экране, пояснил продюсер.

Российская премьера фильма пройдет в четверг в онлайн-кинотеатрах ivi, more.tv и на видеосервисе Wink. Релиз картины перенесен в онлайн в связи с указом правительства о закрытии кинотеатров в России из-за пандемии коронавируса.

По словам Врубеля, перед создателями картины стоял вопрос – «ждать или показать». Тот факт, что ждать пришлось бы неопределенно долгое время, побудил их выбрать показ фильма в установленные даты, но в онлайн-пространстве.

По словам продюсера, создатели картины ничего не потеряли финансово от решения выпускать картину онлайн. Фильм показывает хорошие международные продажи, добавил он.

В августе начнется прокат на США, фильм увидят зрители Европы, Южной Америки и возможно Китая.