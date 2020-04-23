Автограф Бродского ушел с молотка за 850 тыс. рублей

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аукционного дома «12-й стул».

Спецторги в поддержку журнала «Звезда» состоялись в среду вечером в онлайн-формате. Аукцион собрал около 3 миллионов рублей без учета аукционной комиссии.

В первой части двадцать первого аукциона были проданы все 80 лотов со значительным превышением стартовых цен, которые были установлены в 1 тысячу рублей, сообщили в пресс-службе.

Одним из топ-лотов стал «автограф Коту», который был написан Иосифом Бродским на авторской ксерокопии страницы журнала «Континент». Дарственная надпись поэта гласит: «Коту с беспредельной нежностью: семнадцать лет (и каких!) спустя. - Новый Виконт де Бражелон. Иосиф. 30. XII. 1989. New York».

Подобные листы Бродский ксерокопировал сам, подписывал и рассылал своим друзьям. Автограф принадлежал литературоведу, члену редколлегии журнала «Звезда» Константину Азадовскому и ушел с молотка за 850 тысяч рублей.

Конверт с автографом Бродского на почтовом конверте главному редактору журнала «Звезда», историку и писателю Якову Гордину был продан за 550 тысяч рублей. Подборка газетных вырезок о Бродском за период 1963-1993 годов, начиная со статьи, ознаменовавшей начало преследования поэта, и заканчивая статьей о реабилитации Бродского и суде над его «черным крестным» Лернером в 1990 году была продана за 150 тысяч рублей.