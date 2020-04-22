Кончаловский перенес премьеру фильма о расстреле рабочих в Новочеркасске

Кадр из кинофильма «Дорогие товарищи»

Новые сроки определятся после возобновления работы кинотеатров, сообщил ТАСС режиссер.

Выход кинофильма «Дорогие товарищи», повествующего о трагических событиях 1962 года в Новочеркасске, планировался на май. По словам Андрея Кончаловского, фильм готов, организаторы ждут конца ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Я думаю, что в этом году», – сказал режиссер.

Главную роль в фильме исполнила актриса Юлия Высоцкая. Картина рассказывает о жизни партийного работника в Новочеркасске в момент, когда произошел расстрел демонстрации.

Героиня фильма, по словам режиссера – «строитель коммунизма, участница вoйны, убежденный чистый челoвек, каких былo бoльшинствo сoветских людей».

В 1962 году на Новочеркасском электровозостроительном заводе была на треть увеличена норма выработки, в результате заработная плата резко снизилась. Рабочие начали забастовку и стихийные акции протеста, однако демонстрация была расстреляна, одних выживших приговорили к смертной казни, других – к длительным срокам лишения свободы.