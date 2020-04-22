Филиалы Московской государственной академии хореографии проводят занятия онлайн

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Дистанционное обучение осуществляется с помощью приложения Zoom, сообщает сайт Минкультуры РФ.

В частности, в онлайн-формат переведены занятия в филиалах Московской государственной академии хореографии во Владивостоке и Калининграде. Дистанционное обучение ведется по дополнительным программам «Основы хореографического искусства» и «Искусство балета».

Как сообщил руководитель филиала МГАХ в Калининграде Артем Шпилевский, на период самоизоляции для детей разработали специальную программу. Так как не у всех обучающихся условия проживания дают возможность делать сложные хореографические элементы, к тому же многие из них могут быть травмоопасны, обучающую программу скорректировали, отметил он.

В основном выполняются упражнения на поддержание формы, новые сложные элементы пока что разучиваться не будут, сказал Шпилевский.

Во Владивостоке дистанционное обучение проходит шесть дней в неделю. В рамках онлайн-занятий дети выходят на связь с преподавателями, затем вместе с ними выполняют теоретические и практические занятия, записывают на видео свои упражнения, отправляют педагогу и получают оценки.