Мультмедиа Арт Музей покажет фотовыставки Игоря Мухина и Юрия Рыбчинского

Фото: tournavigator.net

С 27 по 28 апреля зрители телеканала «Россия – Культура» смогут побывать на виртуальных экскурсиях.

Две выставки будут представлены в рамках «Фотобиеннале–2020». 27 апреля в 19:10 будет показана экскурсия по выставке фотографа Юрия Рыбчинского «Новый реализм в российской фотографии. 1970–1990-е годы».

Кроме известных серий фотографа музей представит работы, никогда ранее не выставлявшиеся. Специально для экспозиции с негативов были напечатаны серии «Национально-патриотический фронт “Память”» (1991), «Августовский путч» (1991), «Мастерская Ильи Кабакова» (1988), «Съезд целителей “Чудотворцы России”» (1990). Также публика увидит фотоснимки выставки-акции «Клуба авангардистов», которую провели Иосиф Бакштейн и группа «Чемпионы мира» в 1988 году в Сандуновских банях.

Зрителям будет представлена галерея портретов звёзд официальной и неофициальной культуры, в том числе Ивана Чуйкова, Владимира Сорокина, Жанны Моро, Геннадия Айги, Всеволода Некрасова и других людей.