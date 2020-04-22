Театр-фестиваль «Балтийский дом» запустил проект Балтийский дом LIVE

Учреждение надеется сохранить этим связь со своими зрителями во время изоляции.

Проект «Доброе утро!» запущен с 20 апреля. Артисты будут рассказывать своим зрителям о своих хобби и новостях из жизни, поделятся интересными фактами из творческой биографии, споют песни или приготовят фирменное блюдо, а также порекомендуют фильмы и книги.

В рамках проекта стартовал театральный мини-сериал «Страшный сон актрисы Марыськиной». Цикл основан на реальных событиях из жизни артистки Марыськиной, оказавшейся в замкнутом пространстве наедине с самой собой.

Каждое утро актриса просыпается в холодном поту, звонит родителям и беспокоит психолога, организовавшего подпольные сеансы терапии, терзает режиссера, живущего с примой театра, снимает самопробы для кино и даже обращается к гадалке для того, чтобы узнать свое будущее. Каждая серия представляет собой очередной «страшный сон любого актера», отмечается в сообщении «Санкт-Петербургских ведомостей».