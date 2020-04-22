Музеи всего мира показали в соцсетях свои самые жуткие экспонаты

Фото: соцсети

Кампанию #CURATORBATTLE запустил Йоркширский музей, пишет Артгид.

Заметив, что кураторы начали скучать на карантине, британский музей призвал их поделиться самыми жуткими фотографиями из коллекций своих музеев. Для старта музей опубликовал в своем Twitter пучок волос с торчащими из него шпильками, найденный в гробнице древнеримской женщины.

После этого музеи всего мира представили в своих аккаунтах соцсетей серию шокирующих изображений. В их числе диорама с «русалкой», побывавшей в руках таксидермиста, окровавленная кукла со слепым глазом, «штаны» из человеческой кожи, средневековая маска от противочумного костюма, мумифицированные человеческие пальцы, инсталляции из крабов и множество других экспонатов, способных потрясти нервного пользователя.

Кампания стала частью еженедельной «битвы кураторов», проходящей в соцсетях с хэштегом #CURATORBATTLE. Ранее в рамках акции музеи опубликовали наиболее красивые и смертоносные объекты из своих коллекций, пишет Артгид.