Фрагмент старинного Шлиссельбургского тракта признан достопримечательностью

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Решение КГИОП публикуют «Санкт-Петербургские ведомости».

Согласно документу, фрагмент исторического булыжного Шлиссельбургского тракта, сохранившегося в поселке Усть-Ижора, включен в список выявленных объектов культурного наследия. В сочетании с исторической застройкой поселка и церковью Александра Невского фрагмент тракта образует аутентичный фрагмент провинциального ландшафта, сохранившего архитектурные и градостроительные черты XVIII – начала XX века, отмечается в сообщении.

В ходе экспертизы проекта градозащитники высказывали опасения о том, что под охрану берется лишь часть сохранившегося участка Шлиссельбургского тракта. Как разъясняет КГИОП, для включения в реестр был выбран самый сохранившийся участок тракта, на котором сохранился не только булыжник, но и фронтальная застройка домов, возведенных по проекту 1860 года.

Определение точных границ объекта станет задачей будущей историко-культурной экспертизы, отмечается в сообщении. Кроме того, КГИОП включил в список выявленных объектов культурного наследия деревянный дом в поселке Лисий Нос по адресу Приморское шоссе, 62, построенный около второй половины 1900-х годов.