РГБМ опубликовала лекцию о ценностях, утраченных в годы Великой Отечественной войны

Фото: theverge.com

Трансляция прошла 21 апреля на YouTubе-канале Российской государственной библиотеки для молодежи, сообщает сайт Минкультуры РФ.

В ходе лекции российский историк-библиотековед Александр Мазурицкий рассказал о судьбе отечественных культурных ценностях, утраченных в годы Великой Отечественной войны.

По сведениям Чрезвычайной государственной комиссии по установлению расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников, за время Великой Отечественной войны на территории СССР было разрушено и ограблено 427 музеев, в том числе 154 российских, из них 20 художественных.

Мазурицкий рассказал о политике немецких властей в отношении культурных ценностей, на временно оккупированной территории СССР. Историк объяснил, почему немецкие национал-социалисты негативно относились к культуре народов, населяющих территорию СССР.

Кроме того, Мазурицкий поведал о деятельности некоторых немецких спецподразделений, которые занимались разграблением культурных ценностей СССР. С этой целью была создана специальная методика отбора культурных ценностей из музеев, библиотек и картинных галерей нашей страны.

Лекция с уникальными фото- и видеоматериалами доступна на сайте Российской государственной библиотеки для молодежи.