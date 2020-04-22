Okko покажет онлайн-премьеру спектакля Театра на Таганке «Чайка 73458»

Трансляция пройдет 26 апреля, сообщила пресс-служба сервиса.

Онлайн-спектакль Театра на Таганке «Чайка 73458» будет представлен в постановке литовского режиссера Дайнюса Казлаускаса. Главные роли в нем исполнят Ирина Апексимова, Дарья Авратинская, Василий Уриевский и Александр Метелкин.

«Чайка» – одна из самых знаменитых пьес Антона Чехова, вошедшая в репертуар лучших театров мира после громкой премьеры в Московском художественном театре в постановке Владимира Немировича-Данченко.

Пятизначное число в названии спектакля означает количество постановок по пьесе на момент премьеры, которая прошла в Театре на Таганке в 2017 году. Роль Ирины Аркадиной исполняли блестящие великие актрисы разных поколений, начиная от Ольги Книппер-Чеховой и Татьяны Лавровой и до Инны Чуриковой и Аллы Демидовой.

В спектакле «Чайка 73458» Аркадину сыграла Ирина Апексимова. Спектакль, получивший признание театральной публики и профессиональных критиков, впервые будет показан онлайн на платформе Okko.

По замыслу режиссера Дайнюса Казлаускаса, основной акцент постановки – это «мир воспоминаний Треплева. Воспоминаний, которые в его реальной жизни были до того самого момента, как он застрелился. И эти воспоминания, как и его преступление перед самим собой, заточили его в неволе навеки, заставив Костю перед лицом вечности бесконечно переживать испытанное им мгновение смерти и искать ответы, которые в жизни он так и не сумел найти».

Онлайн-премьера спектакля «Чайка 73458» состоится в воскресенье 26 апреля в 19.00. Запись будет доступна бесплатно для всех зарегистрированных пользователей в подборке «Искусство онлайн» по ссылке artonline.okko.tv, а также на страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники.