«Херсонес Таврический» представил мини-сериал «Херсонес – Моя история»

Фото: gge.ru

Сорокасерийный фильм расскажет о религиозной, культурной и политической жизни Херсонеса Таврического, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Проект подготовлен государственным историко-археологическим музеем-заповедником совместно с Фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история».

«Мы надеемся, что эти 40 серий станут прекрасным источником самообразования», – заявил председатель Совета фонда «Моя история» Иван Есин.

Видео-экскурсии для зрителей подготовили эксперты музея-заповедника «Херсонес Таврический». Они повествуют об истории развития греческого полиса, об артефактах, найденных во время раскопок, о людях и событиях истории Херсонеса Таврического. Кроме того, зрителям покажут уникальные экспонаты из музейных фондов, ранее не выставлявшиеся и скрытые от посетителей.

Первые серии расскажут об истории храма с аркосолиями, Башни Зенона, театра и оборонительных стен Херсонеса. Выпуски мини-сериала публикуются ежедневно в соцсетях музея-заповедника в Вконтакте и на YouTube, а также на странице Фонда «Моя история» в Instagram.