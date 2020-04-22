В Кижах завершили реставрацию 22-главой церкви Преображения Господня

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Об этом сообщает официальный сайт Минкультуры РФ.

Уникальную церковь признали аварийной и закрыли для посетителей еще в 1980 году. В 1990 году Кижский погост включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве одного из трех первых объектов в России, вместе с Московским Кремлем и историческим центром Санкт-Петербурга.

В 2009 году началась активная фаза реставрации. Специально для этого была создана технология поэтапной переборки сруба, вся 600-тонная конструкция была вывешена на металлическом каркасе, смонтированном внутри. Храм снизу вверх разделили семь реставрационных поясов, каждый из которых изымали из сруба, не тревожа остальные.

Церковь была поднята целиком, под нее подвели ленточный бутобетонный фундамент. После этого пояса по одному извлекали из конструкции и везли в созданный на острове Плотницкий центр, в котором круглый год велись работы. Каждый пояс пересобирали, обследовали на предмет отклонений от первоначальной геометрии и возвращали на место.

Общая доля замены исторического материала храма составила 36 процентов. На данный момент церковь полностью освобождена от лесов, внутри собран аутентичный иконостас из 105 икон в резной золоченой раме. Иконостас Преображенской церкви – один из крупнейших памятников древнерусской иконописи XVIII века на Русском Севере. Его ширина превышает 24 метра, а высота достигает 7 метров.

В церкви завершается воссоздание интерьера, летом 2020 года храм будет готов принять первых посетителей. 19 августа 2020 года, в престольный праздник храма, здесь состоится первое с 1937 года богослужение.