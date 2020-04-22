Музей музыки расскажет о балетах Стравинского, Прокофьева и Щедрина в онлайн

Фото: frenchparis.ru

Трансляция состоится 28 апреля в социальных сетях Российского национального музея музыки, сообщила пресс-служба РНММ.

Новый проект музея «Чайковский и Москва» расскажет о феномене ярмарки, который был воссоздан в выдающихся произведениях музыкального театра, говорится в релизе. Трансляция начнется в 16:00 мск в группах соцсетей «ВКонтакте», Facebook и на Youtube-канале РНММ.

Зрители и пользователи узнают об описании ярмарок в опере «Сорочинская ярмарка» Модеста Мусоргского, о балетах Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, Цезаря Пуни и Родиона Щедрина.

Ярмарка является идеальной ситуацией для воплощения игровой карнавальной стихии в театральной драматургии – «чертовщины» и «перевертышей» в «Сорочинской ярмарке», конфликта и контраста с трагедией главного героя в «Петрушке», а также бытовой среды и фантастического для действий умельцев и героев в операх «Левша», «Каменный цветок» и «Конек-горбунок».

Гости экскурсии увидят костюм героини Хиври к одной из первых постановок оперы, автограф Мусоргского, прижизненное издание партитуры «Петрушки» Игоря Стравинского. Также им покажут эскизы костюмов для премьеры балета Сергея Дягилева в Париже и другие раритеты.