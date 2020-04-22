На Ямале сняли мультфильм о коронавирусе, с которым никто не хотел дружить

Премьера состоится 23 апреля на YouTube-канале МВК имени И. С. Шемановского, сообщил оперативный штаб региона.

Идея снять подобный мультфильм появилась в результате совместных усилий сотрудников Детского центра и сектора визуальных технологий музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

Мультфильм получил название «Как вирус корону нашел». По словам организаторов, это «история о маленьком Вирусе, с которым никто не хотел дружить».

Сейчас к публикации готовится вторая часть мультфильма, участие в работе над которой примут зрители, добавили в оперативном штабе. Им будет предложено ответить в комментариях к новостному посту на вопрос о том, как победить вирус.

«30 апреля выйдет заключительная часть, в основе которой будет лучший сценарий от зрителей», – пояснили в оперативном штабе.