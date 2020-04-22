Артисты Театра на Таганке в день его рождения споют Высоцкого онлайн

Встреча труппы будет транслироваться на официальном сайте театра, сообщает сайт правительства Москвы.

Столичный Театр на Таганке будет праздновать день своего рождения 23 апреля. В этот день артисты труппы театра и художественный руководитель Ирина Апексимова встретятся онлайн.

Члены творческого коллектива поздравят друг друга и споют гимн театра – песню Владимира Высоцкого «Дорога», отмечается в сообщении. Артисты будут вспоминать спектакль, с которого все началось – «Добрый человек из Сезуана», Владимира Высоцкого, Леонида Филатова и Юрия Любимова.

Начало встречи запланировано в 15:00.

Московский театр драмы и комедии на Таганке был основан в 1946 году и преобразован в 1964 году Юрием Любимовым. Любимов пришел в театр со своими учениками по Щукинскому училищу, поставившими дипломный спектакль «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертхольта Брехта. Спектакль стал дебютом Зинаиды Славиной, Бориса Хмельницкого, Аллы Демидовой и Анатолия Васильева.