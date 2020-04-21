Эрмитаж откроется примерно через месяц после снятия ограничительных мер – Пиотровский

21.04.2020
Фото: culture.ru
По его словам, такое время потребуется сотрудникам Эрмитажа, чтобы подготовить музей к открытию после снятия запрета на посещение из-за пандемии коронавируса. «У нас есть расчеты, сколько нам понадобится времени, когда все кончится», – пояснил он.
В настоящее время в музее работает только охрана, все остальные сотрудники Эрмитажа находятся дома, сказал Пиотровский. По его словам, среди сотрудников Эрмитажа заразившихся коронавирусом не зарегистрировано.
Пиотровский также сообщил о том, что Эрмитаж не отменял свои выставочные планы, но перенес их примерно на три месяца. В числе первых временных экспозиций, которые заработают по окончании пандемии, Пиотровский назвал выставку современного китайского художника Чжан Хуаня, а также выставку церковных облачений.