Эрмитаж откроется примерно через месяц после снятия ограничительных мер – Пиотровский

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Об этом генеральный директор Эрмитажа сообщил во время пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.

По его словам, такое время потребуется сотрудникам Эрмитажа, чтобы подготовить музей к открытию после снятия запрета на посещение из-за пандемии коронавируса. «У нас есть расчеты, сколько нам понадобится времени, когда все кончится», – пояснил он.

В настоящее время в музее работает только охрана, все остальные сотрудники Эрмитажа находятся дома, сказал Пиотровский. По его словам, среди сотрудников Эрмитажа заразившихся коронавирусом не зарегистрировано.

Пиотровский также сообщил о том, что Эрмитаж не отменял свои выставочные планы, но перенес их примерно на три месяца. В числе первых временных экспозиций, которые заработают по окончании пандемии, Пиотровский назвал выставку современного китайского художника Чжан Хуаня, а также выставку церковных облачений.