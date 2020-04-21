Рубина, Прилепин и Елизаров вошли в лонг-лист премии «Большая книга»

Дина Рубина. Фото: rasfokus.ru

О первых итогах 15 сезона национальной литературной награды объявили на пресс-конференции в ТАСС.

В ходе мероприятия, которое прошло в онлайн-формате, председатель Совета экспертов литературной премии Михаил Бутов рассказал о том, что в новом длинном списке уже не так заметно, как в некоторые сезоны прошлых лет, доминирование больших издательств.

«Вопреки нашему представлению о том, что все рушится и объединяется в гигантские корпорации, издательств много, работают они активно, издают интересные тексты», – отметил Бутов. По его словам, как обычно, в список вошли писатели с известными именами, но есть и молодые авторы.

«Что интересно, в списке нет ни одной биографии в привычном нам формате "Жизнь замечательных людей". В этом году есть некоторое количество семейных саг, но их не очень много», – отметил Бутов.

В лонг-лист 15-го сезона вошли более 39 произведений таких авторов, как Дина Рубина (трилогия «Наполеонов обоз»), Захар Прилепин («Есенин. Обещая встречу впереди»), Михаил Елизаров («Земля»), Валерия Пустовая («Ода радости») и другие.