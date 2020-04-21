Стартовало открытое онлайн-голосование фотоконкурса «Самая красивая страна»

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Голосование будет продолжаться по 15 мая включительно, сообщили в пресс-службе РГО.

В финал конкурса вышло 215 фотографий. Всего было прислано более 59 тысяч, говорится в сообщении.

В голосовании за приз зрительских симпатий может участвовать любой пользователь интернета, имеющий аккаунт в соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» или Facebook. При этом один пользователь может отметить все понравившиеся ему фотографии, но отдать снимку может только один голос.

Приз зрительских симпатий, за который идет голосование, позволит автору фотографии участвовать и в борьбе в своей номинации. Имена победителей в каждой из номинаций определит жюри.

Заседания жюри по традиции идут в очном режиме, дата собрания будет определена сразу после того, как в стране будет замечено улучшение эпидемиологической ситуации. В жюри входят директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Марина Лошак, музыкант Сергей Шнуров, актрисы Лиза Арзамасова и Марина Неёлова. Кроме того, в состав жюри входит и президент РГО, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.