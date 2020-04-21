Режиссер Иван Щеголев умер в 59 лет после заражения коронавирусом

О его сообщил официальный сайт Союза кинематографистов.

Сообщается, что смерть режиссера наступила 20 апреля.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на продюсера телесериала «Морозова» Ефима Любинского, Щеголев был госпитализирован 10 апреля с диагнозом коронавирус. Усилия медиков не помогли спасти жизнь режиссера и он скончался в городской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова.

Щеголев принимал участие в создании ста серий обоих сезонов сериала «Морозова». Сериал собирались продлить на третий сезон.

Кроме того, режиссер снял сериалы «Почти семейный детектив», «Лесник. Своя земля», «Судебная ошибка» и другие.