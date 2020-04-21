Режиссер Иван Щеголев умер в 59 лет после заражения коронавирусом

Результаты исследования ученых публикует «Наука в Сибири».
Учреждения открывают двери только на несколько часов два раза в неделю, сообщает Vvox.
Об этом худрук Московского театра мюзикла заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Okko представит шоу «Реверс» и спектакль «Растратчики» Московского театра мюзикла
Учреждения участвуют в конкурсном отборе на создание многофункциональных культурных центров в 2021 г...
Результаты исследования ученых публикует «Наука в Сибири».
Учреждения открывают двери только на несколько часов два раза в неделю, сообщает Vvox.
Об этом худрук Московского театра мюзикла заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Okko представит шоу «Реверс» и спектакль «Растратчики» Московского театра мюзикла
Учреждения участвуют в конкурсном отборе на создание многофункциональных культурных центров в 2021 г...
О результатах исследования археологов сообщает Archaeopress.
Об этом генеральный директор Эрмитажа сообщил во время пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.
О первых итогах 15 сезона национальной литературной награды объявили на пресс-конференции в ТАСС.
Голосование будет продолжаться по 15 мая включительно, сообщили в пресс-службе РГО.
О его сообщил официальный сайт Союза кинематографистов.
Об этом рассказала ТАСС режиссер проекта Оксана Карас.
Выступление состоится в декабре этого года, сообщил Нобелевский фонд.
Трансляция вечера пройдет 25 апреля на платформе Okko, сообщает пресс-служба сервиса.
Трансляция на цифровых платформах музея набрала уже более 220 тысяч просмотров, сообщает пресс-служб...
Шоу «Дом культуры и смеха» выйдет на канале в четверг, сообщили ТАСС в его пресс-службе.
21.04.2020
Сообщается, что смерть режиссера наступила 20 апреля.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на продюсера телесериала «Морозова» Ефима Любинского, Щеголев был госпитализирован 10 апреля с диагнозом коронавирус. Усилия медиков не помогли спасти жизнь режиссера и он скончался в городской клинической больнице № 15 им. О.М. Филатова.
Щеголев принимал участие в создании ста серий обоих сезонов сериала «Морозова». Сериал собирались продлить на третий сезон.
Кроме того, режиссер снял сериалы «Почти семейный детектив», «Лесник. Своя земля», «Судебная ошибка» и другие.