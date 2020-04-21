Фильм «Доктор Лиза» может выйти на экраны осенью 2020 года

21.04.2020

Кадр из фильма.

Об этом рассказала ТАСС режиссер проекта Оксана Карас.

По ее словам, премьера художественного фильма об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке планируется в октябре. Создатели ленты надеются, что кинотеатры, работа которых временно приостановлена из-за распространения коронавируса, откроются к этому времени.

Фильм повествует об одном дне из жизни Елизаветы Глинки - врача и общественного деятеля. Главную роль в нем сыграла актриса Чулпан Хаматова.

На днях состоялась премьера трейлера, отметила Карас. «Мы надеемся, чтo ничегo не oтлoжится, чтo кинoтеатры зарабoтают и зрители не пoбoятся прийти, пoтoму чтo сoзнание людей тoже oчень сильнo пoменяется», – рассказала режиссер.

Пандемия актуализирует все болевые точки, изображенные в картине, отметила Карас. Она выразила надежду, что картина окажется достойной памяти Елизаветы Глинки.