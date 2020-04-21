Кадр из фильма.

Об этом рассказала ТАСС режиссер проекта Оксана Карас.

По ее словам, премьера художественного фильма об основательнице фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке планируется в октябре. Создатели ленты надеются, что кинотеатры, работа которых временно приостановлена из-за распространения коронавируса, откроются к этому времени.

Фильм повествует об одном дне из жизни Елизаветы Глинки - врача и общественного деятеля. Главную роль в нем сыграла актриса Чулпан Хаматова.

На днях состоялась премьера трейлера, отметила Карас. «Мы надеемся, чтo ничегo не oтлoжится, чтo кинoтеатры зарабoтают и зрители не пoбoятся прийти, пoтoму чтo сoзнание людей тoже oчень сильнo пoменяется», – рассказала режиссер.

Пандемия актуализирует все болевые точки, изображенные в картине, отметила Карас. Она выразила надежду, что картина окажется достойной памяти Елизаветы Глинки.