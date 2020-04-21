Смехов, Богомолов и Познер поучаствуют в поэтическом марафоне Политехнического музея

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Трансляция на цифровых платформах музея набрала уже более 220 тысяч просмотров, сообщает пресс-служба.

Политехнический музей одним из первых запустил масштабный поэтический онлайн-марафон. В рамках акции 3 апреля современные поэты и друзья Политеха читали стихи в прямом эфире в течение 12 часов.

24 апреля состоится вторая часть марафона. В ней уже согласились участвовать Вениамин Смехов, Константин Богомолов, Андрей Родионов, Владимир Познер, Алиса Гребенщикова, Светлана Устинова, Екатерина Гордеева, Всеволод Емелин, Дина Корзун, Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Евгений Маргулис, Елена Фанайлова, Тимур Кибиров, Людмила Петрушевская, Дмитрий Быков, Александра Ревенко, Юрий Гуголев, Татьяна Друбич, Пётр Налич, Константин Рубахин, Сергей Гандлевский, Юлия Ауг и другие.

Политехнический музей в апреле полностью перевел в онлайн проект «Университет детей», инклюзивный фестиваль «Разные люди — новый музей» и выставку «Истории, которых не было», созданную совместно с порталом «Такие дела» и Музеем Москвы. экскурсии. В ближайшее время для проектов фестиваля будет создана отдельная платформа, которая станет большим методическим центром.