Изучение легенд помогло археологам найти древний эфиопский храм на холме

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Исследование было проведено на севере Эфиопии в марте 2020 года, сообщает Nauka w Polsce.

Перед началом исследования в регионе ученые ознакомились с местным фольклором. Обратив внимание на сохранившееся предание о том, что на вершине холма в Дебре-Гергисе когда-то стояло величественное здание.

С помощью беспилотника археологи обследовали холм, действительно обнаружив следы сооружения. После этого они отправились на место и начали раскопки.

В результате были найдены большие каменные колонны высотой несколько метров, а также остатки стен. Кроме того, ученые обнаружили множество фрагментов керамики, а также каменный блок с надписью, высеченной на древнеэфиопском языке, пишет «Российская газета».

Находки позволили ученым предварительно датировать сооружение периодом от 700 до 1100 года. По их мнению, здание было христианским храмом, который находился на торговом пути из глубин Африки в столицу христианского государства Аксум, существовавшего в начале нашей эры.