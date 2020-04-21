В Минкомсвязи оценили предстоящее падение медиарынка в 100 млрд рублей

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Об этом заявил ТАСС замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

По его словам, по итогам 2020 года может сократиться и рынок рекламы, несмотря на общий рост аудитории СМИ. Чиновник отметил, что в экономике отрасли наблюдается эффект «ножниц».

«Аудитория СМИ растет, а рекламные бюджеты падают. Пока те тенденции, что мы видим на рынке, грозят лишить телевидение 30–35% рекламных бюджетов, радио – свыше 50%, газеты – до 50% рекламных бюджетов на бумаге, трети в цифре и 25% поступлений от продаж в рознице», – рассказал госслужащий.

Общие потери индустрии с книжной отраслью могут достигнуть по итогам года 100 миллиардов рублей, считает Волин. «Это примерно одна пятая от ее объема», – уточнил замглавы Минкомсвязи.

На этом фоне медиаотрасль просит в качестве экстренных мер поддержки отсрочку на ближайшие полгода всех налоговых платежей, кроме НДС, страховых взносов и экологического сбора, а также мораторий на проверки в 2020 году. Также предлагается корректировка сроков предоставления в 2020 году отчетности со сдвигом на квартал, отсрочка коммунальных платежей без начисления пени и другие меры.