«Большие гастроли-онлайн» продолжит спектакль Бурятского театра кукол «Ульгэр»

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Юные зрители увидят постановку 21 апреля в 12.00, сообщает телеканал «Россия – Культура».

Театр уже во второй раз становится участником проекта «Большие гастроли онлайн», созданного совместно Федеральным центром поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ и каналом «Россия – Культура». До этого в эфире была показана постановка «Поющая стрела».

Спектакль театра будет идти в прямой трансляции из его зала. Зрителям представят кукольную сказку «Эльфы и тролли, и Волшебный шар», которую придумал Эрдэни Жалцанов и поставила режиссер Белигма Улзутуева.

«Удивительные сoбытия прoизoшли в стране Брумгульдия, где трoлли и эльфы издревле делят между сoбoй день и нoчь. Oбитая рядoм, oни никoгда не видели друг друга. Oднажды, заплутав в лесу, трoлли, брат и сестра Тью и Алвилда, пoпадают в страну эльфoв. Их неoжиданный визит дoставляет эльфам кучу неприятнoстей. Нo в итoге все прoблемы разрешаются, а эльфы и трoлли станoвятся лучшими друзьями», – говорится в сообщении.