В Болгарии раскопали руины храма, разрушенного османами за год до Косовской битвы

Фото: The History Blog

Это уже восемнадцатый храм, найденный в этом месте, сообщает The History Blog.

Каменные стены найденной церкви украшают сохранившиеся фрески XIV века. Площадь фресок составляет около 12 квадратных метров. Одна из них изображает фигуры святых православных воинов.

Найденные археологами фрески быстро разрушаются под воздействием изменившихся условий, доступа к ним атмосферного воздуха и колебаний температуры. Над их сохранением работают реставраторы.

Крепость Червен находится на высоком утесе мыса у реки Черни Лом в северо-восточной Болгарии. Город был одним из главных политических центров Второго Болгарского царства (1185−1396 годы). В 1235 году Червен стал центром православной епархии.

В 1388 году, за год до знаменитой Косовской битвы в Сербии, Червен был захвачен и разрушен османами. После этого уцелевшие жители покинули его, жизнь здесь начала возрождаться только в начале XX века. Сегодня в Червене создан археологический музей-заповедник, пользующийся большой популярностью у туристов.