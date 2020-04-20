«Русские сезоны» представят произведения Равеля, Рахманинова и Дебюсси

Фото: belcanto.ru

Международный проект продолжает онлайн-трансляции в рамках инициативы Stay home with Russian Seasons, передает сайт Минкультуры РФ.

Показы проходят по понедельникам, средам и пятницам на сайте проекта. Зрителям предоставляется возможность увидеть концерты и постановки ведущих коллективов и учреждений культуры, участвовавшие в «Русских сезонах» в разные годы.

«В условиях изоляции культура играет особую роль – помогает справиться с одиночеством и дает возможности для духовного роста», – подчеркнул директор автономной некоммерческой организации «Русские сезоны» Алексей Лебедев.

20 апреля в 20:00 будет показан концерт Уральского молодежного симфонического оркестра под управлением его главного дирижера Энхбаатара Баатаржава (Энхэ). Коллектив исполнит хореографическую поэму «Вальс» Мориса Равеля, «Рапсодию на тему Паганини» Сергея Рахманинова, симфонические эскизы «Лунный свет» и «Море» Клода Дебюсси.

22 апреля в 20:00 Центр театра и кино Никиты Михалкова представит спектакль режиссера и хореографа Сергея Землянского «Воскресение» по одноименному роману Льва Толстого: его первый показ состоялся в начале 2017 года.