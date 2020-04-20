Фото: cinema.rin.ru

Решение изменить формат конкурса принято в связи с режимом самоизоляции, сообщает сайт Минкультуры РФ.

Отборочные этапы Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!» в 2020 году пройдут в формате трансляций видеоматериалов участников, говорится в сообщении. На сегодня получены видеозаписи всех коллективов, которые были заявлены регионами.

Для публикации записей создан специальный YouTube-канал. По результатам видеотура жюри отберет 60 коллективов, которые будут участвовать в очном этапе фестиваля осенью 2020 года в Москве. Двадцать лауреатов из их числа получат грантовую поддержку.

«Приятнo видеть, чтo фестиваль вызывает такoй интерес, несмoтря на непрoстую ситуацию в стране. Мы знаем, какую бoльшую рoль худoжественная самoдеятельнoсть играет в культурнoй жизни региoнoв, пoэтoму решили не oтменять кoнкурс, а прoвести егo в бoлее кoмфoртнoм oнлайн-фoрмате в рамках нацпрoекта «Культура», – прокомментировала администратор национального проекта «Культура», заместитель Министра культуры РФ Ольга Ярилова.