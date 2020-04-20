Мариинский театр покажет трансляцию оперы Щедрина «Не только любовь»

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Валерий Гергиев посвятил онлайн-концерт всем поклонникам Московского Пасхального фестиваля, передает пресс-служба театра.

Трансляция оперы пройдет 20 апреля в 19:00 на платформе mariinsky.tv, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». После «антракта» Денис Мацуев и Симфонический оркестр Мариинского театра исполнят Второй фортепианный концерт.

Видео будет опубликовано на 24 часа, отмечается в сообщении.

Гергиев посвятил трансляцию всем поклонникам Московского Пасхального фестиваля. «Вчера мы должны были открывать ХIХ Московский Пасхальный фестиваль, а сегодня нас с оркестром Мариинского театра уже ждали с концертом в Казани. Мы часто туда приезжаем, почти ежегодно, и этот город с великими музыкальными традициями всегда тепло встречает наши выступления. Сегодня мы посвящаем трансляцию исполнения силами Мариинского театра ранней оперы Родиона Константиновича Щедрина "Не только любовь", а также его блестящего Второго фортепианного концерта с великолепным солистом Денисом Мацуевым всем любителям классической музыки, но в первую очередь зрителям Казани, куда мы обязательно еще приедем», – отметил дирижер.

Видеозапись концертного исполнения оперы «Не только любовь» проводилась в 2016 году, когда это сочинение впервые прозвучало в Мариинском театре. В ноябре 2019 года Валерий Гергиев и Денис Мацуев завершали этим произведением Первый Международный московский фестиваль «Зарядье».

Как вспоминал сам Щедрин о своей ранней опере «Не только любовь», написанной в 1961 году и посвященной Майе Плисецкой, постановка вызвала сильное раздражение начальства по культуре. «Откровенно фрейдистские мотивы, соседствующие с монументальными патриотическими шествиями других советских опер, были слишком вызывающим контрастом. Объявленные следующие четыре представления были заменены на вердиевскую «Травиату», и лишь через два месяца опера была показана на публике еще три раза, после чего тихо и бесславно исчезла из репертуара», – писал композитор.

Второй фортепианный концерт взорвал музыкальную общественность спустя пять лет, в 1966 году. В нем Щедрин решился на коллаж двух полярных стилей: додекафонии (метода сочинения музыки с помощью двенадцати независимых тонов) и джаза. Контраст музыкальных стилей, к тому же осуждаемых в те годы, был отмечен яростной дискуссией на Пленуме Союза композиторов СССР, где всерьез обсуждался вопрос идеологической направленности композиторской техники.