Власти Петербурга снизили показатели по заполняемости залов и числу спектаклей для театров

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Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе комитета.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга снизил для подведомственных театров показатели по заполняемости залов и числу представлений. Решение принятo на фoне oграничений на пoсещение в связи с распрoстранением кoрoнавирусoм.

Комитет уже снизил показатели по заполняемости залов и числу спектаклей, которые театры должны достигнуть к концу года. Кроме того, введен новый показатель допустимого отклонения количества публичных выступлений – 25%, процент заполняемости зрительного зала снижен с 80% до 60% с допустимым отклонением в 10%, рассказали в пресс-службе комитета по культуре.

Кроме того, комитет совместно с Министерством культуры РФ отслеживает ситуацию на рынке труда. По словам представителей ведомства, руководители учреждений ценят свои уникальные коллективы и дорожат сотрудниками, поэтому какие-либо сокращения в сфере культуры сейчас не наблюдаются.