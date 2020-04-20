Диана Арбенина даст сольный онлайн-концерт «…И все будет хорошо!» в рамках «Шоу ON!»

Фото афиши предоставлено пресс-службой Okko.

Трансляция концерта пройдет 24 апреля на платформе Okko, сообщила пресс-служба сервиса.

«Шоу ON!» – совместный проект Сбербанка и Okko. Группа «Ночные снайперы» порадует своих поклонников любимыми хитами – в эфире Okko прозвучат «Морячок», «Рубеж», «31 весна», «Юго 2», «Инстаграм», «Секунду назад», «Столица», «Ты дарила мне розы», «Казино» и, конечно, «Гавань» – песня, одна из строк которой дала название всей программе.

Онлайн-трансляция начнется в 19:00. Шоу будет доступно подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV (телевизоры Samsung и LG), на Okko SmartBox и на сайте Okko. Те, кто еще не являются подписчиками Okko, могут посмотреть онлайн-трансляцию бесплатно на show.okko.tv и страницах онлайн-кинотеатра Okko в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Согласно завету Иосифа Бродского не выходить из комнаты, мы по-прежнему самоизолируемся. Однако это абсолютно точно не повод опускать руки! “Ночные Снайперы” – прежде всего, концертная группа, здорово, что есть возможность и в данных условиях это продемонстрировать. Мы сыграем на Оkko полноценный сет, электрический, жаркий, дерзкий и нежный», – цитирует пресс-служба слова Дианы Арбениной.