В Индии найдено древнее «рентгеновское» изображение оленя со стрелой в боку

Фото: Antiquity

Находка и ее исторический анализ приводятся в исследовании, которое опубликовано в журнале Antiquity.

Изображение было найдено вместе с другими в ходе экспедиции команды ученых в районе истока реки Бетва на территории центрального штата Мадхья-Прадеш. Возраст изображений составляет от 30 тысяч лет до 600.

На рисунке изображен охотник, сидящий на корточках над оленем со стрелой в боку. В левой руке мужчина держит нож, собираясь разделать тушу. Рядом с ним лежат лук и копье.

Изображение оленя нарисовано с рентгеновской точностью – его контур обведен красной краской, а внутри неё детально прорисованы внутренние органы. Рисунок оказался настолько подробным, что ученые смогли узнать в животном болотного оленя вида Barasingha.

Рядом с охотником изображена S-образная человеческая фигура, наблюдающая за разделкой. Оба человека изображены с одинаковыми головными уборами из перьев, говорится в сообщении.