Трансляции спектаклей и концертов Мариинского театра собрали 25 млн просмотров

Фото: mariinsky.ru

Об этом сообщает пресс-служба театра.

На фоне вынужденного закрытия театра для зрителей из-за пандемии коронавируса его худрук Валерий Гергиев решил начать ежедневные трансляции записей знаковых оперных и балетных спектаклей, концертов симфонической и камерной музыки. Видео разных лет были подготовлены в сотрудничестве с каналом Mezzo и компанией Telemondis, отмечается в сообщении.

Начиная с 19 марта пользователи со всего мира получили доступ к бесплатным показам более 30 событий Мариинского театра. В их число вошли показы репертуарной классики и уникальные концерты, абсолютным большинством которых дирижировал Валерий Гергиев.

Самым популярным среди оперных спектаклей стал «Евгений Онегин» Петра Чайковского, собравший 1,7 миллиона просмотров. Самым популярным балетом оказался «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина, собравший 1,6 миллиона просмотров.

Запись цикла концертов в московском зале «Зарядье», в рамках которого были исполнены все симфонии Чайковского, набрал в общей сложности более 3 миллионов просмотров. Программа, состоящая из Второй и Пятой симфоний, собрала рекордные 1,4 миллиона просмотров.

Видеозаписи транслируются на сайте mariinsky.tv, а ткже в официальных страницах театра в «ВКонтакте» и «Одноклассниках». После этого они остаются доступными для пользователей еще в течение суток, отмечается в сообщении.

Кроме того, новые возможности открыло сотрудничество Мариинского театра с мультимедийным сервисом Okko, в рамках которого спектакли и концерты театра транслируются на платформе «Искусство онлайн», запущенной с помощью Сбербанка.