Любимова поручила показать открытие новой экспозиции Музея Победы по телевидению

20.04.2020
Фото: mkrf.ru
Во встрече также участвовали заместители директора Департамента музеев Минкультуры России Алексей Мудров и Наталия Чечель.
В ходе встречи Школьник сообщил о полном обновлении музейного пространства. Также глава музея доложил о завершении капремонта главного здания Музея Победы, который был проведен в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы.
По словам директора музея, все работы завершены в установленные сроки, созданы новые постоянные экспозиции, открыты мультимедийные залы. Также открыты кинотеатр и обновленный диорамный комплекс, созданы новая навигация и системы оповещения с использованием плазменных панелей.
Отдельно Школьник отметил проект «Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы"». Целью проекта является создание цифровой базы данных о представителях поколения военных лет, которые внесли свой вклад в Победу.
«Oставить фoтoграфию и истoрию o свoем предке мoжнo уже сейчас на сайте «Лицапoбеды.рф». Истoрия рoдственникoв передается на вечнoе хранение в музей, где в любoе время с ней мoгут oзнакoмиться дети, внуки и правнуки. Благoдаря этoму прoекту музей станoвится пoистине нарoдным музеем, сoхраняющим память o вoйне практически всех рoссиян», – заявил директор Музея Победы.
Министр культуры высоко оценила инициативу Музея Победы. Кроме того, Ольга Любимова поручила организовать серию телесюжетов, посвященных открытию экспозиции 9 мая.