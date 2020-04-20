Любимова поручила показать открытие новой экспозиции Музея Победы по телевидению

Фото: mkrf.ru

Министр культуры провела онлайн-совещание с директором музея Александром Школьником, сообщает сайт ведомства.

Во встрече также участвовали заместители директора Департамента музеев Минкультуры России Алексей Мудров и Наталия Чечель.

В ходе встречи Школьник сообщил о полном обновлении музейного пространства. Также глава музея доложил о завершении капремонта главного здания Музея Победы, который был проведен в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы.

По словам директора музея, все работы завершены в установленные сроки, созданы новые постоянные экспозиции, открыты мультимедийные залы. Также открыты кинотеатр и обновленный диорамный комплекс, созданы новая навигация и системы оповещения с использованием плазменных панелей.

Отдельно Школьник отметил проект «Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы"». Целью проекта является создание цифровой базы данных о представителях поколения военных лет, которые внесли свой вклад в Победу.

«Oставить фoтoграфию и истoрию o свoем предке мoжнo уже сейчас на сайте «Лицапoбеды.рф». Истoрия рoдственникoв передается на вечнoе хранение в музей, где в любoе время с ней мoгут oзнакoмиться дети, внуки и правнуки. Благoдаря этoму прoекту музей станoвится пoистине нарoдным музеем, сoхраняющим память o вoйне практически всех рoссиян», – заявил директор Музея Победы.

Министр культуры высоко оценила инициативу Музея Победы. Кроме того, Ольга Любимова поручила организовать серию телесюжетов, посвященных открытию экспозиции 9 мая.