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Находки показали, что последний период каменного века здесь наступил раньше, сообщает S ciencedaily.

В ходе раскопок в одном из высокогорных районов Папуа-Новой Гвинеи археологи нашли свидетельства того, что неолит в этом регионе наступил за 1000 лет до того, как считали ученые.

Новые найденные артефакты рассказали ученым о сложном социальном устройстве, развитых технологиях и сельском хозяйстве, соответствующем неолитическому уровню жизни. Среди них статуэтки из камня, пестики для обмолота зерен и другие предметы, изготовленные 5050-4200 лет назад.

Полученные находки заставили ученых пересмотреть понимание истории региона, доказав, что местные жители перешли к неолиту еще до прибытия из Юго-Восточной Азии мигрантов – лапитов.

«Нoвые данные запoлняют критический прoбел в нашем пoнимании сoциальных изменений и технoлoгических иннoваций, кoтoрые спoсoбствoвали развитию культурнoгo разнooбразия в Нoвoй Гвинее», — рассказал изданию профессор Саммерхейз из университета Отаго.