В ходе раскопок античного Горгиппия в Анапе нашли предметы XVIII - XIX веков

Об этом сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края.

Охранные раскопки шли в месте расположения древнего городища, где теперь планируется строительство нового корпуса санаторно-курортного комплекса. В результате на территории античного города были найдены участки с остатками строений и сооружений XVIII - XIX веков, отмечается в сообщении.

Находки представлены предметами быта, монетами, посудой и даже пушечными ядрами.

Работы шли за счет средств краевого бюджета на 30 памятниках эпохи античности. «На эти цели выделено более 5 миллионов рублей», – цитирует сайт слова вице-губернатора края Сергея Болдина.

Древний город Горгиппия сейчас представляет собой археологический музей под открытым небом. Более двух тысяч лет назад он был торговым и ремесленным центром, а также пограничной крепостью и крупным портом Боспорского царства. В III веке нашей эры Горгиппия погибла в результате нашествия.