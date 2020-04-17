Здание Ингушского ТЮЗа капитально отремонтируют за 135 млн рублей

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Ремонтные работы будут продолжаться в течение трех лет, сообщает ТАСС.

Как сообщил замминистра культуры Ингушетии Рустам Таркоев, проект предусматривает создание в театре условий для реализации творческих проектов. Сейчас в здании, кроме ТЮЗа, работает Русский государственный музыкально-драматический театр.

В рамках реализации национального проекта «Культура» будет проведен капитальный ремонт и переоборудование здания, сказал Таркоев. По его словам, в общий объем финансирования проекта входит строительный контроль и приобретение оборудования.

Здание ингушского ТЮЗа было построено в советское время, в нем располагался Дом культуры. Кроме того, в нем некоторое время размещалось Минкультуры Ингушетии.

Ранее в здании проводился лишь косметический ремонт, однажды оно горело, сейчас его помещения в плачевном состоянии, отметил министр. «Технические возможности не позволяют разместить необходимое световое, звуковое оборудование. Мы проведем реконструкцию, которая хотя бы частично решит эти проблемы, облагородим прилегающую территорию», – сказал чиновник.