Археологи объяснили, почему Христа не любили в родном Назарете

Современный Назарет. Фото: musicoftravel.com

Анализ находок на раскопках в древнем городе подтвердил описанное в Евангелии, пишет Live Science.

Результаты масштабного исследования освещены в труде директора Назаретского археологического проекта Кена Дарка.

Как известно, Назарет считается городом, в котором вырос Иисус, однако в родном городе к нему относились недоброжелательно, в том числе даже некоторые члены его собственной семьи.

Археологические раскопки пролили свет на эту тайну, подтвердив, что жители Назарета были религиозными консерваторами и долгое время отказывались принять культуру Рима, отказываясь пользоваться импортными языческими вещами. Более того, около 70 года нашей эры здесь произошло антиримское восстание.

Убеждения жителей Назарета радикально контрастировали с соседним Сепфорисом, в котором римская культура процветала, а римские товары пользовались повышенным спросом.

«Жители Назарета решительно отвергали римские обычаи и ценности, считая их нечистыми», – считает Дарк. По его словам, идея о спасении души, о которой говорил Иисус, скорее всего, отторгалась ими как противоречащая их религиозным убеждениям, а также представлениям о чистом и нечистом.

В Назарете были найдены вырубленные в скалах гробницы, входы в которые закрывались большими камнями. В одной из подобных и был похоронен Иисус Христос.