Актриса Евгения Уралова умерла в 79 лет

Кадр из к/ф «Июльский дождь»

Артистка скончалась 17 апреля в Израиле, сообщил сайт Театра имени Ермоловой.

Евгения Уралова (Трейтман) родилась в Ленинграде. Во время войны ее семья была эвакуирована в Псковскую область.

В 1964 году она окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. По воспоминаниям ее друзей и близких, она поступила туда с легкостью, придя на экзамены просто «за компанию» с подругой.

Дебютом Ураловой стала эпизодическая роль в фильме «Повесть о молодоженах» (1959).

В 1965 году начала выступать на сцене Театра имени Ермоловой. Сыграла в более чем 40 кинофильмах («В ожидании чуда», «Мелочи жизни», «Аты-баты, шли солдаты», «Дети Арбата» и другие).

Известность Ураловой принесла главная роль в фильме Марлена Хуциева «Июльский дождь» (1966).