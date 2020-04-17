Кризис вскрыл застарелые проблемы традиционных и креативных индустрий – эксперт РСПП

Ранее РСПП обратился к правительству с призывом поддержать креативную индустрию в период пандемии.

«Сейчас промышленная и креативная индустрия сходятся в том, что интеллектуальная собственность должна хорошо защищаться», – отметил зампредседателя Комитета по интеллектуальной собственности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.

«Допустим, не успели вы спроектировать новые, эргономичные и эффективные в эксплуатации фонари и поставить их на Садовом кольце, как из Китая завезли похожие, но подешевле – понятно, что при копировании нет необходимости вкладываться в разработки. В итоге все инвестиции в проектирование, производство, дизайн, развитие новых технологий освещения из-за такого копирования обратились в ноль», – подчеркнул эксперт.

Эта и другие проблемы были подняты в обращении президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, направленному несколько дней назад.

Матвеев отметил, что из 20 пунктов, отраженных в обращении, пять – это меры проектного характера, которые могут помочь консолидировать усилия бизнеса и государства, а 15 – «ровно тот необходимый и достаточный набор мер, который позволит создать адекватную институциональную среду. Все они связаны друг с другом, нельзя выделить «главную» и «неглавную» меру. Они друг друга дополняют и образуют систему, которая нужна для развития креативной индустрии и лежащего в их основе рынка интеллектуальной собственности».

Матвеев проиллюстрировал свои слова таким примером: есть налоговые сложности, связанные с оборотом интеллектуальных прав, которые сейчас из-за недопонимания их информационной природы, рассогласования гражданского и налогового кодекса облагаются НДС. Это – финансовая часть проблемы. Но есть и другая часть – сам механизм заключения контрактов, некомфортность процедур государственной регистрации для патентного права. Поэтому даже если будут сняты барьеры налогового плана, но процедура заключения сделок останется такой же тяжеловесной, сделок по-прежнему не будет. С другой стороны, если оптимизировать процедуру, но не убрать налоговые барьеры, эффект по-прежнему останется нулевым.

«Именно поэтому разделить меры на «главные» и второстепенные в этой «пьесе» просто невозможно, – заключил эксперт. – Скорее, можно провести другой водораздел: есть меры, которые направлены, на «спасение» отрасли в текущем моменте, а есть меры, которые направлены на развитие. Первые пять мер, конечно, относятся к первой категории и призваны помочь сохранить креативные индустрии в условиях кризиса. Дальше — то, что поможет им стабилизироваться и развиваться после него».

Он также отметил, что текущий кризис подталкивает к решению «хронических», застарелых проблем, в числе которых «абсолютно неадекватные для этой сферы налоговые режимы, которые фактически работают на уничтожение рынка интеллектуальной собственности, системная неэффективность всей государственной системы защиты интеллектуальных прав. Здесь я имею в виду систему защиты в целом – от предотвращения нарушений прав в сети Интернет до контрафакта на таможне и давно наболевшей проблемы конфликта интересов в палате по патентным спорам»

При этом Матвеев одобрительно отозвался о работе созданного в 2010 году Суда по интеллектуальным правам, но подчеркнул, что «это не решает острую проблему работоспособности всей системы защиты прав».

«Часть проблем, например вопросы инвестиций, кредитования творческого и технологического бизнеса относительно новые, обсуждались в свободном неспешном режиме всего пару лет. Но из-за обвала экономики – не только благодаря вирусу, но и ценам на сырьевые ресурсы, эти вопросы обрели совсем другой смысл, стали острыми, а в некоторых случаях – смертельно острыми для индустрий, построенных на творчестве и интеллектуальной собственности», – заключил он.

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