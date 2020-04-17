В архангельском театре драмы покажут спектакль «Ревизор» с тифлопереводом

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В этом году состоится три спектакля в таком формате, сообщил ТАСС директор театра Сергей Самодов.

По его словам, спектакли с тифлокомментированием впервые начнут показывать в театре с осени 2020 года. Одни из них станет «Ревизор», по другим пока вопрос решается, отметил Самоедов.

Театр выиграл благотворительный грант фонда Алишера Усманова на закупку спецоборудования и работу тифлокомментатора. Специалисты отсмотрели максимальное число спектаклей театра, чтобы выбрать из них самые интересные и подходящие для тифлоперевода.

Благодаря тифлопереводу спектакль смогут смотреть люди с нарушениями зрения группами по 20 человек. «Мы будем заранее oбъявлять, чтo этoт спектакль будет идти при испoльзoвании тифлoкoмментирoвания, чтoбы люди мoгли записаться в группу. Нам пoмoжет архангельская библиoтека для слепых, oна является инфoрмациoннoй тoчкoй», – пояснил собеседник агентства.

До начала спектакля тифлопереводчик рассказывает о том, что находится на сцене, как она освещена, описывает материалы декораций. В паузах между репликами актеров комментатор рассказывает об их действиях, изменении с как меняется сцена, что на ней происходит, а также другие подробности происходящего.