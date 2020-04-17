Портал «Москвастобой» представил подборку мужских оперных выступлений

Фото: diarioya.es

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мостуризма.

Новая подборка на тему «Primo Uomo» опубликована в спецразделе проекта на сайте stayhome.moscow. Ценители оперного искусства найдут в ней несколько современных постановок, в которых солируют главные мужские голоса сегодняшней оперы - Йонас Кауфманн, Хавьер Камарена, Петр Бечала, Филипп Жарусски, Ильдар Абдразаков и другие.

Также в онлайн опубликована подборка «Примадонны», в которой представлены спектакли с участием главных женских голосов оперной сцены. Среди них Анна Нетребко, Чечилия Бартоли, Соня Йончева, Джойс ДиДонато и Барбара Ханниган.

На сайте имеется раздел «Балет Москва». До 20 апреля в нем можно увидеть современный балетный спектакль «Эгопоинт» и понаблюдать за домашней жизнью артистов.