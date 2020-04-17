После снятия карантина Третьяковка откроет выставку об эпохе застоя «Ненавсегда»

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Об этом сообщила генеральный директор галереи Зельфира Трегулова в интервью «Российской газете».

Сейчас Третьяковская галерея, как и все остальные федеральные учреждения культуры, закрыта в связи с ситуацией из-за распространения коронавируса.

Экспозиция «Ненавсегда» посвящена временам правления генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Это вторая часть трилогии – первой стала «Оттепель», заключительная часть будет посвящена перестройке.

На 2021 год перенесена выставка современного индийского искусства, которая должна была открыться в июне этого года, напомнила Трегулова. В галерее надеются продлить выставку-эксперимент «Русская сказка. От Васнецова до сих пор», представлявшую работы Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Натальи Гончаровой, Владислава Мамышева-Монро и других художников.

Впервые на временной выставке были представлены такие масштабные произведения Васнецова из постоянной экспозиции Третьяковской галереи, как «Царевна-лягушка», «Три царевны подземного царства», «Иван-царевич на Сером Волке».