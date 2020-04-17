У двух технических сотрудников Театра Вахтангова выявлен коронавирус

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После положительного теста они отправлены на домашний карантин, сообщает ТАСС.

Как рассказал агентству директор театра Кирилл Крок, тестирование на коронавирус 40 сотрудников технических служб было проведено в Театре Вахтангова в воскресенье, 12 апреля.

Двоих сотрудников, у которых тест дал положительный результат, предполагалось задействовать в подготовке к проведению ремонтных работ на основной сцене в связи с предстоящим в 2021 году 100-летием Вахтанговского театра.

По словам врачей, течение болезни у пострадавших проходит бессимптомно. Директор театра сообщил, что ежедневно звонит им по телефону.

Сейчас все артисты и другие работники Вахтанговского театра находятся в самоизоляции, никаких репетиций в театре не проводится. «Творческая жизнь театра проходит исключительно в режиме онлайн», – подчеркнул Крок.