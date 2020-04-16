В попечительский совет Фонда кино вошли министр культуры, вице-премьер и глава Минцифры

Распоряжение главы кабмина РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом в состав попечительского совета Фонда кино вошли министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Помощник президента РФ, экс-министр культуры РФ Владимир Мединский, экс-глава Минкомсвязи Константин Носков и министр юстиции РФ, бывший руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко исключены из совета.

Согласно распоряжению, в состав совета Фонда кино вошли заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Денис Секачев, замминистра культуры России Максим Ксензов и начальник департамента культуры, спорта, туризма и национальной политики правительства РФ Денис Молчанов.

Из совета были исключены экс-заместитель министра культуры России Павел Степанов, зампред Внешэкономбанка Наталья Тимакова, режиссер Андрей Кончаловский, директор "Музея кино" Лариса Солоницына, бывший руководитель российского 20th century Fox Вадим Смирнов, экс-заместитель директора Департамента культуры Правительства РФ Инна Музалевская и бывший заместитель руководителя аппарата правительства РФ Андрей Логинов.