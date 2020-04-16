Шахназаров оценил потери «Мосфильма» из-за коронавируса в 90% месячной выручки

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Киноконцерну приходится тратить средства, которые он мог бы пустить на развитие, заявил он ТАСС.

По словам Карена Шахназарова, концерн сейчас практически не работает. «Кроме нескольких телевизионных программ, которые в прямом эфире, мы не можем их закрыть. Все цеха закрыты, мы несем убытки», – подчеркнул он.

Тем не менее, у «Мосфильма» все еще «хороший запас прочности», отметил Шахназаров. По его мнению, в таком состоянии компания может просуществовать около года.

Зарплаты работникам продолжают выплачиваться, отметил он. Однако эти средства могли бы быть направлены на развитие, подчеркнул Шахназаров.