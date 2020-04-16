Шахназаров оценил потери «Мосфильма» из-за коронавируса в 90% месячной выручки

Распоряжение главы кабмина РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информа...
Читатели variety.com называют исполнившего главную роль Эйдана Тернера прекрасным актером.
Киноконцерну приходится тратить средства, которые он мог бы пустить на развитие, заявил он ТАСС.
Обращение актера опубликовано на портале Союза театральных деятелей.
Старт всероссийской акции будет дан 25 апреля на официальном сайте мероприятия.
Распоряжение главы кабмина РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном портале правовой информа...
Читатели variety.com называют исполнившего главную роль Эйдана Тернера прекрасным актером.
Киноконцерну приходится тратить средства, которые он мог бы пустить на развитие, заявил он ТАСС.
Обращение актера опубликовано на портале Союза театральных деятелей.
Старт всероссийской акции будет дан 25 апреля на официальном сайте мероприятия.
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16.04.2020
Фото: pda.iarex.ru
По словам Карена Шахназарова, концерн сейчас практически не работает. «Кроме нескольких телевизионных программ, которые в прямом эфире, мы не можем их закрыть. Все цеха закрыты, мы несем убытки», – подчеркнул он.
Тем не менее, у «Мосфильма» все еще «хороший запас прочности», отметил Шахназаров. По его мнению, в таком состоянии компания может просуществовать около года.
Зарплаты работникам продолжают выплачиваться, отметил он. Однако эти средства могли бы быть направлены на развитие, подчеркнул Шахназаров.