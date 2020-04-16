Калягин назвал возможную пользу для театра от пандемии коронавируса

Фото: rewizor.ru

Обращение актера опубликовано на портале Союза театральных деятелей.

По словам председателя Союза театральных деятелей, нужно не отчаиваться и не паниковать в связи со сложившийся ситуацией из-за коронавируса, а продолжать расти и совершенствоваться.

«Это беда, которая обрушилась на весь мир, которая посеяла панику, вселила страх», – признал Александр Калягин. Однако, по его словам, следует пережить её,, выйти из нее сильными и несломленными.

«Я очень надеюсь, что изменится и театр, в который мы вернемся уже другими. И наше искусство станет более зрелым, умным, содержательным», – заявил артист.

По словам Калягина, сейчас необходимо поддерживать друг друга и держаться вместе, но продолжать соблюдать правила самоизоляции. «Я благoдарен нашим артистам, кoтoрые рабoтают в режиме oнлайн, кoтoрые все время придумывают нoвые рубрики, выхoдят с интервью, пoддерживают интерес к театру, прoдoлжают oбщаться сo зрителями», – написал Калягин.