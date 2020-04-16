На месте взорванной террористами мечети в Ираке нашли дворец Ассирийской империи

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Открытие совершили археологи Гейдельбергского университета, сообщает Archaeology News Network.

В ходе работ ученые получили доступ к руинам мечети, которую взорвали террористы в городе Мосул на севере Ирака в 2014 году. Мечеть сама по себе была памятником истории и культуры, но оказалось, что она построена на месте еще более древнего монументального сооружения.

По мнению ученых, несколько тысяч лет назад здесь был дворец Ассирийской империи. Археологи раскопали монументальные дворцовые ворота высотой несколько метров, снабженных высоким каменным порталом и изображением крылатого быка.

Со временем бывшие комнаты дворца превратились в систему подземных туннелей. Исследователи обнаружили тронный зал длиной около 55 метров, где было найдено несколько барельефов и надписей. Расшифровка одной из них дала имя ассирийского царя Асархаддона (680-669 гг. до н.э.), пишет «Российская газета».